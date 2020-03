रिहाई के बाद फारूक अब्दुल्ला बोले- ये आजादी तब तक अधूरी, जब तक हिरासत में लिए गए सभी लोग छूट ना जाएं

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (jammu-kashmir) से अनुच्छेद 370 हटने के 7 महीनों बाद नजरबंद रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और श्रीनगर से सांसद फारूक अब्दुल्ला ( NC Chief and mp Farooq Abdullah ) को आज रिहा कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर सरकार के फैसले के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज उनके पास शब्द नहीं हैं, अब वो आजाद हैं। उन्होंने कहा कि अब वह जल्द ही दिल्ली जाकर संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे और यहां के लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। सांसद फारूक अब्दुल्ला को गुपकार रोड स्थित उनके आवास पर नजरबंद रखा गया था।

उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता फिलहाल हिरासत में

श्रीनगर में अपने आवास पर मीडिया से मुखातिब होते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज मैं आजाद हूं। उम्मीद है कि बाकी नेताओं की नजरबंदी जल्द खत्म होगी। मीडिया से रू-ब-बू होते समय फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि मैं उन सभी का आभारी रहूंगा जिन्होंने मुझे रिहा होने पर शुभकामनाएं दी। लेकिन ये आजादी तब तक अधूरी है, जब तक कि हिरासत में लिए गए सभी लोग छूट ना जाएं। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला भले ही रिहा हो गए हो, लेकिन उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता फिलहाल नजरबंद हैं। पत्रकारों से बातीचीत करने के दौरान फारूक का परिवार भी खड़ा नजर आया।

National Conference MP Farooq Abdullah after being released, in Srinagar: I will not speak on any political matter till the time everyone is released https://t.co/RwrJMwcFuA