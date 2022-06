"BJP से डर रही", तीस्ता की गिरफ़्तारी पर पिनाराई विजयन ने कांग्रेस की चुप्पी पर साधा निशाना

Pinarayi Vijayan Slams Congress: केरल के सीएम ने ऐक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ़्तारी का विरोध किया है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं।

गुजरात दंगों के मामले में गुजरात ATS ने ऐक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ़्तारी पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कांग्रेस की चुप्पी पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा की शायद कांग्रेस बीजेपी से डर रही है इसलिए तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ़्तारी पर मौन धारण किए हुए है।

Fearing BJP, Pinarayi Vijayan Slams Congress Over Its Silence On Gujarat Arrests