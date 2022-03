महाराष्ट्र कांग्रेस में बगावत? मंत्री अपने विधायकों की ही नहीं सुन रहे

महाराष्ट्र की महाविकस आघाडी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब कांग्रेस के विधायकों ने अपने ही पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही सोनिया गांधी से बातचीत करने का समय मांगा है।

महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार पर इन दिनों काले बादल मंडरा रहे हैं। पहले ही महाविकस आघाडी सरकार बीजेपी से परेशान है। आए दिन उसके नेताओं पर किसी न किसी मामले में जांच चल रही है। महाविकस आघाडी की तीनों पार्टियों के बीच भी कोई न कोई विवाद देखने को मिलता है। अब खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के 25 विधायक अपनी ही पार्टी के मंत्रियों से नाराज हैं। इन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस के मंत्रियों ने अपनी शिकायत में कहा है कि कांग्रेस के मंत्री ही उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं।

