तिरुवनंतपुरम: अक्सर चर्चा के दौरान पार्षदों के बीच हाथापाई के मामले आए दिन सामने आते रहे हैं। यूपी में कई बार चर्चा के दौरान पार्षदों के बीच मारपीट की खबरें आई हैं। इस बार ये घटना केरल से सामने आई है, जहां सीपीएम और यूडीएफ के पार्षदों ने एक-दूसरे के उपर जमकर थप्पड़ बरसाए।

बजट पर चर्चा के दौरान हुई मारपीट

दरअसल, केरल के तिरुवनंतपुरम के नेय्यतिंकारा में नगर निगम की एक मीटिंग हो रही थी। इस बैठक में बजट पर चर्चा हो रही थी कि तभी किसी बात को लेकर सीपीएम और यूडीएफ पार्षद एक-दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। आपको बता दें कि विपक्ष के पार्षद ने जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को चेयरपर्सन के सामने रखा था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वह भड़क गए और बहस के दौरान ही दूसरे पक्ष से भिड़ गए।

मारपीट का वीडियो आया सामने

इस दौरान महिला पार्षदों के बीच भी खूब धक्कामुक्की हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। विपक्ष के सांसद यही नहीं रुके और इस मुद्दे पर चेयरपर्सन की जवाबदेही पर अड़े रहे। इस पूरी मारपीट का वीडियो सामने आया है।

मेरठ में भिड़ गए थे BSP-BJP पार्षद

आपको बता दें कि पार्षदों के बीच मारपीट का ऐसा मामला हाल ही में यूपी के मेरठ से आया था। 2 बार ऐसे मौके आए थे जब बोर्ड मीटिंग में पार्षद आपस में भिड़ गए थे। हाल ही में 17 मार्च को मेरठ में नगर निगम की मीटिंग में बीएसपी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए थे। बजट के कई प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान पहले तो पार्षदों के बीच बहस हुई और देखते-देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद बोर्ड की मीटिंग को स्थगित कर दिया गया था। इस घटना का भी वीडियो सामने आया था। हफ्ते या 10 दिन के अंदर मेरठ में पार्षदों के बीच मारपीट का ये दूसरा मामला था।

#WATCH: Ruckus in Neyyattinkara Municipal Corporation in Thiruvananthapuram during budget discussions; CPM & UDF councillors clash #Kerala pic.twitter.com/JduxH4tWqK