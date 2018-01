बिहार की जनता के नाम लालू का खत, झूठ अगर शोर करेगा तो लालू भी पुरजोर लड़ेगा

पटना: चारा घोटाले के एक मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद को शनिवार को साढ़े तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद लालू ने बिहार की जनता के नाम एक खत शेयर किया है।

Rather than practising BJP’s Simple Rule - “Follow us or We will Fix you”. I will die happily fixing myself for Social justice, harmony & equality.