रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को दो अलग अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि पैसे नहीं भरने पर लालू यादव एक साल और जेल में रहेंगे। सीबीआई की विशेष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव की सजा सुनाई। फिलहाल लालू यादव रिम्स में भर्ती हैं।

#FodderScam: Lalu Prasad Yadav sentenced to 7 years in prison in Dumka treasury case. pic.twitter.com/6uodAB9788