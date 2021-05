AAP के पूर्व विधायक जरनैल सिंह का कोरोना से निधन, सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताया शोक

नई दिल्ली। दिल्ली के राजौरी गार्डन से आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) के विधायक रह चुके जरनैल सिंह ( Jarnail Singh ) का गुरुवार सुबह ही निधन हो गया। उनके निधन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया है।

अरविंद केजरीवाल ने उनके निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट कर लिखा है, पूर्व आप विधायक जरनैल सिंह जी के निधन से बेहद दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्हें समाज की भलाई के लिए दिए गए उनके योगदानों के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

यह भी पढ़ेँः फिर इस राजनेता को मिली नेपाल की गद्दी, जानिए क्यों विपक्षी दल मोर्चाबंदी के बाद भई नहीं बिगाड़ पाए कुछ

Deeply saddened by the untimely demise of former Delhi MLA Sh Jarnail Singh ji. May God bless his soul. He will always be fondly remembered for his contributions to society.