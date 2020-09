Former Bihar DGP Gupteshwar Pandey आज शाम JDU में होंगे शामिल

नई दिल्ली। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक ( Former Bihar DGP Gupteshwar Pandey ) गुप्तेश्वर पांडेय आज यानी रविवार शाम को नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ( JDU ) में शामिल होंगे। पुलिस सर्विस से वीआरएस लेने के बाद से ही उनके जेडीयू में शामिल होने की अटकले लगाई जा रहीं थी। उनके ये कयास उस समय और अधिक तेज हो गए थे, जब गुप्तेश्वर ने एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Bihar CM Nitish Kumar ) से मुलाकात की थी। इसके बाद से माना जाने लगा था कि पांडेय जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। हालांकि पांडेय खुलकर इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे थे।

Former DGP of Bihar Gupteshwar Pandey, who recently took VRS, to join JD(U) this evening. (File photo) pic.twitter.com/xwcst5zzcH