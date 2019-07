फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 35ए को हटाया तो हटानी होगी हर धारा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में सियासत ( Jammu Kashmir Politics ) गर्मा गई है। NSA अजीत डोभाल ( NSA Ajit doval ) के दौरे के बाद अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती पर राज्य के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ( Former CM Farooq Abdullah ) ने सवाल उठाया है।

अब्दुल्ला ने कहा है कि अनुच्छेद 35ए ( Article 35A ) को नहीं हटाया जाना चाहिए। यही नहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम चाहते हैं कि राज्य में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएं।

घाटी में लगातार सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला का बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले रविवार को ही पीडपी नेता और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी आर्टिकल 35ए को लेकर अपना रुख साफ किया था।

महबूबा मुफ्ती का बयान, बारूद को हाथ लगाने जैसा है 35A से छेड़छाड़ करना

Farooq Abdullah, National Conference: Article 35A & Article 370 should not be removed. It forms our foundation. There is no need to remove it. We are Hindustani but they (Article 35A & Article 370) are important for us. pic.twitter.com/rh9CrMTLhx