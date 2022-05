आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे कपिल देव! हरियाणा चुनाव से पहले AAP का बड़ा दांव, केजरीवाल संग फोटो वायरल

2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी 29 मई को कुरुक्षेत्र में एक बड़ी रैली करने जा रही है। चर्चा है इस रैली में अरविंद केजरीवाल देश के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे।

Published: May 22, 2022 03:32:07 pm

Former Cricketer Kapil Dev may Join AAP Meet with Arvind Kejriwal