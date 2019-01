महिला से बदसलूकी मामले में सिद्धारमैया पर बरसे जावड़ेकर, कहा- राहुल गांधी बताएं क्या करेंगे उनके साथ

मैसूर। कर्नाटक में सियासी सरगर्मी के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जो बहुत ही शर्मसार करने वाला है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक ऐसी हरकत की जिससे पूरी कांग्रेस पार्टी शर्मसार हो गई है। दरअसल कांग्रेस के यह दिग्गज नेता ने आवेश में आकर भरी सभा में एक महिला से बदसलूकी कर बैठे। साथ ही सार्वजनिक तौर उसे धमकी भी दी। बता दें कि अब इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गया है।

Union Minister Prakash Javadekar on Siddaramaiah misbehaving with a woman: Rahul Gandhi should tell what he'll do with him. This is a crime, the way he abused her. That's how they see women, they haven't changed since the tandoor case. They only respect women from one family. pic.twitter.com/SKyTdgXzHi — ANI (@ANI) January 28, 2019

सिद्धारमैया पर बरसे प्रकाश जावेड़कर

बता दें कि सिद्धारमैया के हरकत पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक दिग्गज नेता ने महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा कि अब वे सिद्धरमैया के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। सिद्धरमैया ने जिस तरह से महिला के साथ व्यवहार किया और भाषा का इस्तेमाल किया वह एक अपराध है। उन्होंने कहा कि महिला के साथ ऐसे व्यवहार से यह साफ हो गया कि सिद्धरमैया महिलाओं को किस नजर से देखते हैं और अब तंदुर केस को भुलाया नहीं जा सकता है। इस मामले से यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार की महिला को इज्जत देना जानते हैं।

Dinesh Gundu Rao,Congress on Siddaramaiah misbehaving with a woman: Sometimes when people start asking questions in a rough way & after hearing them out when they don’t stop, you want to pull the mic. When pulling the mic the dupatta came along with. There was no such intention. pic.twitter.com/69RZdczxjK — ANI (@ANI) January 28, 2019

कांग्रेस की सफाई

बता दें कि इस ममामले को लेकर कांग्रस ने सफाई दी है। कांग्रेस नेता दिनेश गुंडु राव ने कहा है कि सिद्धारमैया से एक मीटिंग के दौरान एक महिला सवाल पूछ रही थी और वह लगातार बोले जा रही थी। उसे रोकने के लिए उनसे माइक छिना गया। इस दौरान माइक के साथ महिला का दुपट्टा भी साथ आ गया। सिद्धरमैया का महिला का कोई अपमान करने का इरादा नहीं था।

#WATCH Former Karnataka Chief Minister and Congress leader Siddaramaiah misbehaves with a woman at a public meeting in Mysuru. #Karnataka pic.twitter.com/MhQvUHIc3x — ANI (@ANI) January 28, 2019

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि एक महिला सिद्धारमैया के विधायक बेटे की शिकायत लेकर उनके पास पहुंची थी। महिला सिद्धारमैया से शिकायत कर रही थी। इतने में वे भड़क गए और तैश में आकर कुर्सी से उठ गए फिर सामने खड़ी शिकायतकर्ता महिला के हाथों से माइक खींचने का प्रयास किया। इस दौरान महिला का दुपट्टा उनके हाथों में आ गया। उन्होंने महिला का दुपट्टा खींचा और उसे धक्का दे दिया। सिद्धरमैया और महिला के साथ यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गई और अब यह वीडियो वायरल हो रहा है।

