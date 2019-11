कर्नाटक: पूर्व मंत्री वैजनाथ पाटिल का लंबी बीमारी के बाद बेंगलुरु में निधन

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री रहे वैजनाथ पाटिल का आज यानी शनिवार सुबह निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे।

वैजनाथ लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनको बंगलूरू के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।

Former Karnataka Minister Vaijanath Patil passes away at the age of 82, in Bengaluru.