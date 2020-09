Oommen Chandy ने केरल विधानसभा सदस्य के रूप में पूरे किए 50 साल, कराएंगे गले की सर्जरी

तिरुवनंतपुरम। आज यानी 17 सितंबर को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ओमान चांडी ( oommen chandy ) राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में 50 साल पूरे कर लिए हैं। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो कांग्रेस के किसी नेता ने राज्य में हासिल नहीं की है और शायद भारत में भी नहीं। इसे लेकर कोट्टायम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ओमान चांडी के लिए समारोह आयोजित किया गया।

हालांकि इसे मनाने के एक दिन बाद यानी शुक्रवार को वह अपने स्वास्थ्य के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं। काफी समय से 76 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता गले में पोलिप को हटाने के लिए सर्जरी को रोके हुए थे। अब शुक्रवार को सर्जरी कब और कहां होनी है, इस बारे में फैसला वह और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा लिया जाएगा।

जब से ओमान चांडी को कोट्टायम डीसीसी की गुरुवार को राज्य की राजनीति में अपने 'कुंजुंजू' के लिए एक रिलॉन्च पैड का आयोजन करने की योजना के बारे में पता चला, उन्होंने इसे रद्द करने की बेचैनी दिखाई। जब भी तिरुवंचूर के विधायक राधाकृष्णन और केसी जोसेफ जैसे उनके करीबी दोस्तों द्वारा कार्यक्रम के बारे में पता किया गया, तो उन्होंने अपने कुंजुंजू के क्रोध के डर से इसे एक कम महत्वपूर्ण संबंध के रूप में बंद कर दिया।

