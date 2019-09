मोदी सरकार पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का हमला, GST- नोटबंदी से देश में आई मंदी

नई दिल्ली। पूर्व पीएम और जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। पूर्व पीएम ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है। बीजेपी की नीतियों ने आम आदमी के साथ-साथ देश की कमर तोड़ दी है।

लंबे समय की चुप्पी के बाद पूर्व पीएम ने बीजेपी को लेकर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी की गलत आर्थिक नीतियों को लेकर चिंता जाहिर की।

उन्होंने की बीजेपी लगातार गलत नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल रही है।

Former Prime Minister Manmohan Singh: India cannot afford to continue down this path. Therefore, I urge the govt to put aside vendetta politics and reach out to all sane voices and thinking minds to steer our economy out of this man-made crisis. pic.twitter.com/hJkWDklrX7