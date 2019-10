पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष कमल शर्मा का निधन, पार्टी में दौड़ी शोक की लहर

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पंजाब प्रदेश अध्यक्ष कमल शर्मा का आज यानी रविवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

भाजपा सूत्रों के अनुसार फिरोजपुर स्थित आवास पर कमल शर्मा को सीने में तेज दर्ज की शिकायत थी, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया।

#Punjab: Former Punjab Bharatiya Janata Party (BJP) President Kamal Sharma passed away today morning after suffering a heart attack, in Ferozepur district. (Photo courtesy: Kamal Sharma's Twitter page) pic.twitter.com/bS5Zi2kGs7