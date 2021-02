पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा, कहा - TMC में मेरा दम घुट रहा है

नई दिल्ली। शुक्रवार को राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल, पूर्व रेल मंत्री और टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा में अपना इस्तीफा दुखी मन से दिया।

I am resigning from Rajya Sabha today. There is violence happening in my state. We cannot speak anything here: TMC Rajya Sabha MP Dinesh Trivedi pic.twitter.com/6xvEYtciwF