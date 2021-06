Telangana: पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र ने थामा बीजेपी का दामन, दो दिन पहले दिया था इस्तीफा

नई दिल्ली। तेलंगाना राष्ट्र समिति ( TRS ) के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ई. राजेंद्र (Etela Rajender) ने अपने कई समर्थकों के साथ सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) का दामन थाम लिया। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में ई राजेंद्र ने पार्टी मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

इस दौरान अन्य शीर्ष नेता भी मौजदू रहे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि तेलंगाना के आगामी चुनाव में बीजेपी की सरकार बनना तय है।

Delhi | Former Telangana Minister Eatala Rajender, after joining BJP earlier in the day, met party president JP Nadda. pic.twitter.com/3Lfh3GduoA