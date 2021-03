Dilip Gandhi Death: कोरोना ने एक और बीजेपी नेता की ली जान, पूर्व केंद्रीय मंत्री का 69 की उम्र में निधन

नई दिल्ली। बुधवार की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबरों के साथ हुई। पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री दिल्ली गांधी के निधन ( Dilip Gandhi Death ) से पार्टी में शोक की लहर है। दरअसल दिलीप गांधी कुछ समय पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद वे दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रहे थे।

लेकिन 17 मार्च की सुबह वे इस कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए और 69 की उम्र में उन्होंने दुनिया अलविदा कह दिया। दिल्ली गांधी के निधन पर पार्टी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।

दिलीप गांधी 69 साल के थे। वह अहमदनगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं। उन्होंने बुधवार सुबह दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली।

Former Union Minister and BJP leader, Dilip Gandhi passed away at a private hospital in Delhi. He had tested positive for #COVID19 and was under treatment.



— ANI (@ANI) March 17, 2021

ऐसा रहा राजनीतिक सफर

दिल्ली गांधी के राजनीतिक सफर की बात करें तो उनकी शुरुआत बतौर एक नगरसेवक के रूप में हुई। अहमदनगर नगर निगम में ही उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की आगाज किया।

इसके बाद धीरे-धीरे राजनीति में उनका कद और लोकप्रियता लोगों के बीच बनने लगी। राजनीति में अपने बढ़ते कदमों के के साथ ही उन्होंने नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिया।

संभाले कई अहम पद

1985 में, वह अहमदनगर नगर निगम के उपाध्यक्ष बने। बीजेपी के अहमदनगर जिला संगठन में उन्होंने महासचिव, संयुक्त सचिव और अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले हैं।

दिलीप गांधी 1999 में अहमदनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया।

इसके बाद वह 29 जनवरी 2003 से 15 मार्च 2004 तक केंद्रीय जहाजरानी मंत्री भी रहे।

देखा हार का मुंह

2004 में दिलीप गांधी को हार का मुंह भी देखना पड़ा। एनसीपी के उम्मीदवार तुकाराम गदाख ने उन्हें हरा दिया था।

दिलीप गांधी ने हार नहीं मानी और 2009 में एक बार फिर वापसी की। इसी वर्ष दिलीप गांधी को अहमदनगर से फिर से चुना गया।

इसके बाद उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों में दो लाख से अधिक वोटों के अंतर के साथ जीत दर्ज की।

Very sad to know about unfortunate passing away of my dear friend,former colleague in #LokSabha shri Dilip Gandhi ,who was always active, represented the people of #Ahmadnagar in #Maharashtra very ably.We will always miss him Condolences to his family — Suresh Prabhu (@sureshpprabhu) March 17, 2021

सुरेश प्रभु ने जताया शोक

बीजेपी नेता सुरेश प्रभु ने दिलीप गांधी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा - मेरे प्रिय मित्र के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बारे में जानकर बहुत दुखी हूं। लोकसभा के पूर्व सहयोगी श्री दिलीप गांधी, हमेशा अहमदनगर के लोगों के लिए सक्रिय रहे। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाती रहेगी। उनके परिवार को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि।

Saddened to hear about the demise of Former Union Minister of State and former BJP MP Dilip Gandhi ji.

My heartfelt condolences to his family and loved ones.

— S. Vishnu Vardhan Reddy (@SVishnuReddy) March 17, 2021

वहीं बीजेपी नेता एस विष्णु वर्धन रेड्डी ने भी दिलीप गांधी के निधन पर शोक प्रकट किया।