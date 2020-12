किसानों की जेब में एक लाख करोड़ डालने का सरकार का फुलप्रूफ प्लान, नीतिन गडकरी ने किया खुलासा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों को भरोसा जताते हुए कहा कि हमारा देश में आठ लाख करोड़ के क्रूड ऑयल का आयात है, इसके बजाय हम दो लाख करोड़ की इथेनॉल की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। अभी वो केवल 20,000 करोड़ की है। अगर ये दो लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनेगी तो एक लाख करोड़ किसानों की जेब में जाएंगे।

Today, there's import of Rs 8 lakh crore crude oil in the country, Instead of this, we want to build Rs 2 lakh cr ethanol economy. At present, it's only Rs 20,000 cr. If it becomes Rs 2 lakh crore economy then Rs 1 lakh cr will go into pockets of farmers: Union Min Nitin Gadkari pic.twitter.com/OxZJI9kfwZ

उन्होंने आगे कहा कि किसानों को तीनों कानूनों पर चर्चा करनी चाहिए, हमारे कृषि मंत्री इसके लिए तैयार हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार गांव, गरीब, मज़दूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है, जो भी नए सुझाव वो(किसान) देंगे उसे स्वीकारने के लिए तैयार है। हमारी सरकार में किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।

I don’t think Anna Hazare ji will join. We have not done anything against the farmers. It is the right of farmers to sell their produce in mandi, to traders or anywhere else: Union Minister Nitin Gadkari on farmers' protest pic.twitter.com/veSvhn6DWu