करौली कांड पर गजेंद्र सिंह शेखावत बोले - पूरी तरह से कनफ्यूज है गहलोत सरकार

नई दिल्ली। राजस्थान के करौली में एक मंदिर की जमीन विवाद को लेकर पुजारी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ( Gajendra Singh Shekhawat ) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि पुजारी को जलाने की कोशिश इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से भ्रमित है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति गहलोत सरकार के नियंत्रण में नहीं है।

The attempt to burn the priest over a temple dispute in #Karauli proves the disarray & state of confusion in which the Rajasthan govt lies. According to National Crime Records Bureau numbers, Rajasthan is one of the leading states in crime statistics: GS Shekhawat, Union Minister pic.twitter.com/6G4nuijIMs