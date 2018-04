नई दिल्लीः कठुआ और उन्नाव गैंगरेप मामले में मचे राजनीतिक घमासान के बीच आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ दी है। इन दोनों घटनाओं की आलोचना करते हुए मोदी ने कहा कि इससे पूरा देश शर्मशार हो गया है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली में डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के लोकार्पण के अवसर पर उन्होंने कहा कि बेटियों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। मोदी ने कहा कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं सभ्य समाज के लिए शर्मनाक हैं।

बेटियों को मिलेगा न्याय

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया है कि जिन बेटियों के साथ जुल्म हुआ है उन्हें हर हाल में न्याय मिलेगा। मोदी ने कहा कि समाज में हो रही ऐसी घटनाओं पर सोचने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में महिला के साथ बलात्कार के मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप है जबकि जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के आरोपी को बचाने का बीजेपी नेताओं पर आरोप है। इसको लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है।

Incidents being discussed since past two days cannot be part of a civilised society. As a country, as a society we all are ashamed of it. I want to assure the country that no culprit will be spared, complete justice will be done. Our daughters will definitely get justice: PM pic.twitter.com/4qY0znXXHM