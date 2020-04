Coronavirus: गौतम गंभीर ने निभाया वादा, LNGP अस्पताल भिजवाईं 1 हजार PPE किट

नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के सांसद गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir)

ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal) से किया अपना अधूरा वादा पूरा कर दिया है।

भाजपा सांसद गंभीर ( BJP MP Gautam Gambhir ) ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैंने वादे के मुताबिक एक हजार PPE किट लोकनायक जयप्रकाश नारायण ( LNJP ) अस्पताल भिजवा दी हैं।

उन्होंने आगे लिखा कि अब आपके लिए दिल्लीवासियों से किए गए वादों को पूरा करने का समय है! गंभीर ने लखा कि अभी और अधिक उपकरण प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए मुझे जगह और विवरण बताएं!

I have DELIVERED as PROMISED! 1000 PPE Kits to LNJP Hospital! @ArvindKejriwal now it is time for you to deliver on promises made to Delhi! More equipment can be acquired. Do let me know place & details! @BJP4Delhi https://t.co/yxzrCpg8TT pic.twitter.com/YkqenL1WtN

गौरतलब है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया मे कहर बरपा रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अपने राज्य में लॉकडाउन का एलान किया है।

इस बीच पूर्व क्रिकेटर व भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कोरोना वायरस के इलाज के उपकरणों के लिए 50 लाख रुपये देने का वादा किया था।

लोकसभा सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिख कर कहा था, "मैं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज के आवश्यक उपकरणों के लिए सासंद फंड में से 50 लाख रुपये देने का वादा करता हूं।"

Arvind ji, first ur Deputy claims shortage of funds. Now u contradict him & say there is shortage of kits Anyway, procured 1000 PPE kits. Please let me know where they can be delivered. Time for talks is over, it is time to ACT. Eagerly waiting for ur response #DelhiNeedsHonesty https://t.co/Q4Fz4XzTDv