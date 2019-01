नई दिल्‍ली। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को चुनौती देने वाले और देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का मंगलवार सुबह सात बजे से 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से वह स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे। बता दें कि पिछले काफी लंबे समय से वह बीमार थे और सार्वजनिक जीवन से दूर थे। फर्नांडिस उन नेताओं में शुमार थे जिसने आपातकाल का खुलकर और डटकर विरोध किया और इंदिरा गांधी के सामने नहीं झुके।

बड़े निर्णय लेने वाले नेता

समता पार्टी के संस्‍थापक, समाजवादी मजदूर नेता और देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का भारतीय राजनीति में एक निडर और जुझारू व्‍यक्तित्‍व थे। उनका भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक योगदान रहा है। चाहे वह रक्षा क्षेत्र में उठाए गए बड़े फैसले हों या फिर इमरजेंसी के दौरान अपनी आवाज उठाने का मुद्दा रहा हो, जॉर्ज फर्नांडिस ने हमेशा ही आगे बढ़कर देश का नेतृत्व किया। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस 1974 में ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के प्रमुख थे। तब उन्होंने ऐतिहासिक रेलवे स्ट्राइक की थी जिसने इंदिरा सरकार को काफी परेशान किया था।

वापपेयी सरकार में निभाई अहम भूमिका

जॉर्ज फर्नांडिस आपाताकाल के दौरान भारतीय राजनीति में काफी सक्रिय रहे। आपातकाल हटने के बाद वह राजनीति में कूदे और पहली बार चुनाव लड़ा। उन्होंने जेल में रहते हुए ही बिहार के मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ा और जीते भी। उसके बाद उन्‍होंने राजनीति में सक्रिय रहने तक मुजफ्फरपुर का नेतृत्‍व किया। केंद्र में जब मोरारजी देसाई की अगुवाई में सरकार बनी तो उन्हें मंत्री पद भी दिया गया। वीपी सिंह की सरकार में वह रेल मंत्री भी रहे। वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री रहे और बड़े निर्णय लिए। बताया जाता है कि NDA में कोई रुठता था तो उन्हें मनाने का काम जॉर्ज फर्नांडिस के जिम्मे ही रहता था। वह लंबे समय तक एनडीए के संयोजक भी रहे। उनके बाद एनडीए का संयोजक शरद यादव को बनाया गया।

