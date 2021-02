जी-23 की बैठक में गुलाम नबी आजाद बोले - सभी को समान नजरिए से देखना हमारी सबसे बड़ी ताकत

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा उत्तर-दक्षिण भारत को लेकर दिए गए बयान से नाराज ं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज गुलाम नबी आजाद के जम्मू स्थित आवास पर शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन कर जी-23 गुट के नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान का सख्त संदेश दिया है। इस बैठक में कांग्रेस जी-23 गुट के वरिष्ठ नेता व जम्मू-कश्मीर से जुड़े संसद, विधायक और अन्य नेता शामिल हुए।

Be it Jammu or Kashmir or Ladakh, we respect all religions, people & castes. We equally respect everyone, that is our strength and we will continue with this: Congress leader Ghulam Nabi Azad at 'Shanti Sammelan' in Jammu https://t.co/8VoHrByPex