गोवा: BJP में शामिल होने वाले कांग्रेसियों को मिलेगा मंत्री पद, जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार

नई दिल्ली। कर्नाटक की राजनीति संकट के बीच गोवा ( Goa government ) में बीजेपी ने अपनी सरकार को मजबूत कर लिया है। गोवा के कांग्रेस के 10 बागी विधायकों ने गुरुवार को औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब खबर है कि BJP की अगुवाई वाली सरकार अपने पुराने सहयोगियों की छुट्टी कर, Congress से बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों को मंत्री पद देगी।

कर्नाटक संकट पर बोले राहुल गांधी- सरकार गिराने के लिए BJP करती है धनबल का प्रयोग

Goa Dy Speaker Michael Lobo on state Cabinet reshuffle: CM will do the correction that is needed. After merger of Congress MLAs with BJP,CM told he was unhappy with functioning of certain Ministers as they were taking people for granted. They were acting as if they were the govt. pic.twitter.com/X42w4G5hii