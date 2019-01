गोवा सीएम मनोहर पर्रिकर कमजोरी की हालत में लोगों से मिले और बोले- 'हाउज द जोश', वीडियो वायरल

नई दिल्ली। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भले ही लंबे समय से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हों लेकिन उनके जज्बे और जोश में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। अब भी वे लोगों से उसी अंदाज में मिल रहे हैं जैसे पहले मिलते थे। हाल में मंडोवी पुल 'अटल सेतु' का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर पर्रिकर भी शामिल हुए। सेहत को लेकर भले हो वे काफी कमजोर दिख रहे हों लेकिन इस दौरान उनका अंदाज वही पुराना दिखा। पर्रिकर ने माइक हाथ में लिया और लोगों से पूछा 'हाउज द जोश'। दरअसल ये संवाद फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में इस्तेमाल किया गया है। इसी संवाद के जरिये पर्रिकर भी जनता से रूबरू हुए।



इस संवाद के साथ ही पर्रिकर ने साबित कर दिया कि भले ही उन्हें कैंसर की बीमारी है लेकिन इस खतरनाक बीमारी से लड़ने का उनका जज्बा और जोश किसी से कम नहीं है। सिर पर डिफेंस की नीली टोपी और नाक में लगी ड्रिप उनकी कमजोर हालत को खुद ब खुद बयां कर रही थी कि लेकिन उसी वक्त उनका ये संवाद लोगों को भावुक कर गया।

#WATCH: Goa Chief Minister Manohar Parrikar asks, "How's the Josh", at the inauguration function of the new Mandovi bridge "Atal Setu" in panaji . pic.twitter.com/53KL0qEcaI