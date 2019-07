कर्नाटक के बाद अब गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका, 10 विधायक BJP में शामिल

नई दिल्ली। कर्नाटक में जारी सियासी संकट ( karnataka crisis ) के बीच गोवा में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है । कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के 10 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की है। उसके बाद विधायकों ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। विधायकों ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा है। गोवा में भाजपा विधायकों की संख्या अब 27 हो गई है। बता दें कि दो तिहाई से ज्यादा संख्या होने के चलते इन विधायकों पर दल-बदल कानून लागू नहीं होगा।

राज्य के विकास के लिए भाजपा से जुड़ेंगे विधायक

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ( Goa CM Pramod Sawant ) ने जानकारी दी कि विधानसभा में विपक्ष के नेता समेत कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा में शामिल होंगे। लोकतंत्र बचाने और राज्य के विकास के लिए ये सभी विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बिना कोई शर्त रखे ये सभी नेता भाजपा में शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें: कर्नाटक में सियासी संकट : कांग्रेस के दो और विधायकों ने दिया इस्तीफा, खतरे में कुमारस्वामी की सरकार

Goa CM Pramod Sawant: 10 Congress MLAs, along with their Opposition Leader, have merged with BJP. Strength of BJP has now risen to 27. They had come for development of the state & their constituency. They have not put forward any condition, they have joined BJP unconditionally. pic.twitter.com/uQOOuNoNhR