सर्वदलीय बैठक: PM मोदी बोले- विपक्षी दलों के सुझावों पर होगा गंभीरता से विचार

नई दिल्ली। सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर जोर दिया गया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से बजट सत्र में तीन तलाक संबंधी विधेयक को पारित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इस विधेयक पर आम सहमति बनाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने सभी दलों से बजट सत्र को सफल बनाने की अपील की है। बता दें कि यह बैठक संसद भवन की लाइब्रेरी में चल रही यह बैठक संसदीय कार्यमंत्री की ओर से बुलाई गई थी।

We hope the Triple Talaq Bill is passed in Rajya Sabha too. My colleagues & I will leave no stone unturned in talking to and convincing the political parties. The way they have passed GST unanimously, we request them to pass this too unanimously: Ananth Kumar pic.twitter.com/Yzi2rlF9fZ