राज्यसभा में कल पेश होगा तीन तलाक बिल, लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है विधेयक

नई दिल्ली। तीन तलाक बिल ( Triple Talaq Bill ) मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बीजेपी ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। पार्टी ने दोनों सदनों में सांसदों को मौजूद रहने का निर्देश जारी किया है।

लोकसभा में बिल हुआ पास

बता दें कि भारी हंगामे के बाद 25 जुलाई को तीन तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल के पक्ष में 303 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 82 वोट डाले गए। हालांकि कांग्रेस, JDU और TMC ने इस मुद्दे पर संसद का किया बहिष्कार किया था।

Sources: Government to move 'The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019' in Rajya Sabha, tomorrow. pic.twitter.com/yCmMnfZUDp