नई दिल्ली: नगालैंड के मुख्यमंत्री और एनपीएफ नेता टीआर जेलियांग ने मंगलवार को अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। जेलियांग के इस्तीफे के बाद नगालैंड के राज्यपाल पीबी आचार्य ने एनडीपीपी नेता नेफियो रियो को अगला सीएम नियुक्त कर दिया है। भारतीय संविधान की धारा 164 (1) के तहत की राज्यपाल ने ये नियुक्ति की है। राज्यपाल ने नेफियो रियो से 16 मार्च तक अपना बहुमत साबित करने को कहा है। 7 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बता दें कि बीजेपी-एनडीपीपी ने एक साथ चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टी ने 32 विधायकों का समर्थन पेश करने को कहा था।

Governor of Nagaland PB Acharya has appointed Neiphiu Rio as the Chief Minister of Nagaland under clause (1) of Article 164 of the Constitution of India. The Governor has also requested Shri Neiphiu Rio to prove his majority on the floor of the House on or before 16th March 2018. pic.twitter.com/Sj3m2cfP0L