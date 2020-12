किसानों से बात करे केंद्र सरकार, खेती हमारे अस्तित्व का आधार: कमल हासन

नई दिल्ली। मक्कल नीधि मय्यम के अध्यक्ष कमल हासन ने भी उत्तर भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अब केंंद्र सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। साथ ही उनकी मांगों को सुनकर उस अमल भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान और खेती दोनों ही देश की इकोनॉमी और यहां रहने वाले लोगों के अस्तित्व का आधार है। अगर इन्हीं के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो देश और देश लोग कहां जाएंगे।

The Government should listen to the demands of the farmers: Kamal Haasan, President, Makkal Needhi Maiam in #Chennai pic.twitter.com/trXVrTxBVR