Gujarat Election 2022: मनीष सिसोदिया गुजरात में निकालेंगे यात्रा, अरविंद केजरीवाल ने कहा - 'गुजरात बदलाव मांग रहा है'

दिल्ली और पंजाब की तरह आम आदमी पार्टी अब गुजरात के लोगों के सामने भी उसी रणनीति के हिसाब से अपने सियासी कदम को आगे बढ़ा रही है। एक तरफ केजरीवाल गुजरात का ताबड़तौड़ दौरा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोक लुभावने वालों के जरिए सियासी माहौल बना रहे हैं।

दिल्ली के बाद पंजाब में सत्ता हासिल कर चुकी आम आदमी पार्टी (आप) की निगाहें अब गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पर है। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही सीएम केजरीवाल की सक्रियता भी बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 12 और 13 सितंबर को दो दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया है कि जल्द ही मनीष सिसोदिया गुजरात में यात्रा निकालने वाले हैं।

Manish Sisodia will take out a yatra in Gujarat, Arvind Kejriwal said - 'Gujarat is asking for change'