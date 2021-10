Gujarat: गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्डों के लिए मतदान जारी, PM मोदी की मां हीराबेन ने 99 की उम्र ने डाला वोट

नई दिल्ली। गुजरात में गांधीनगर नगर निगम ( GMC ) के 11 वार्डों में 44 पार्षदों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वोटिंग शाम 6 बजे तक जा रही रहेगी और इसका परिणाम 5 अक्टूबर को घोषित कर दिया जाएगा।

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचीं।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां 99 वर्ष की हो चुकी हैं, इसके बावजूद वह पैदल चलकर मतदान केंद्र तक गईं। पीएम मोदी की मां को सुरक्षाकर्मी और परिवार के लोग सहारा देकर मतदान केंद्र तक लाए थे। पीएम मोदी की मां हीराबेन ने भाजपा की जीत का भरोसा जताया है।

Gujarat: Heeraben Modi, the mother of PM Narendra Modi, casts vote in Gandhinagar Municipal Corporation (GMC) elections at a polling centre in Raysan village in the city pic.twitter.com/KddJtXzg1X