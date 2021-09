Gujarat New Cabinet: नए कैबिनेट में 24 मंत्रियों ने ली शपथ, निमा आचार्य बनाई गईं विधानसभा स्पीकर

नई दिल्ली। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ( Bhupendra Patel ) के नेतृत्व वाली सरकार के नए मंत्रीमंडल ( Gujarat New Cabinet ) का विस्तार हो गया है। गांधीनगर स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में कुल 24 मंत्रियों ने शपथ ली।

शपथग्रहण समारोह ऐसे वक्त में हुआ जब राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए करीब एक साल ही रह गया है। शपथग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल, नितिन पटेल समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे।गुरुवार शाम 4.30 बजे भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में नई कैबिनेट की पहली बैठक होगी। निमा आचार्य को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह कुछ देर पहले ही राजेंद्र त्रिवेदी ने पद से इस्तीफा दिया था।

इन मंत्रियों ने ली शपथ

सबसे पहले जिन पांच मंत्रियों ने शपथ ली उनमें विधासभा स्पीकर पद से इस्तीफा देने वाले राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू वाघाणी, पूर्व पार्टी अध्यक्ष रहे। सूरत से पूर्णेश मोदी, ऋषिकेश पटेल, कांग्रेस से बीजेपी में आए राघव जी पटेल ने शपथ ली।

इसके बाद उदय सिंह चव्हाण, मोहनलाल देसाई, किरीट राणा, गणेश पटेल और प्रदीप परमार ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 11 मंत्री के तौर पर हर्ष सांघवी ने शपथ ली। ये पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। ये डायनामिक परफॉर्मिंग नेता के तौर पर पहचान बनाई। इनके साथ ही जगदीश ईश्वर, बृजेश मेरजा, जीतू चौधरी, मनीषा वकील ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मनीषा वकील पहली महिला रहीं जिन्होंने मंत्रिमंडल में जगह बनाई।

मुकेश पटेल, निमिषा बेन, अरविंद रैयाणी, कुबेर ढिंडोढ और कीर्ति वाघेला ने भी शपथ ली। खास बात यह है कि पहली बार विधायक बने इन पांच चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है। इन चेहरों के साथ साउथ गुजरात को कवर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह परमार, राघव मकवाणा, विनोद मरोडिया और देवा भाई मालव भी कैबिनेट में शामिल हैं। कैबिनेट में 3 महिलाओं को जगह दी गई है।

