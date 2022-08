गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, विधानसभा चुनाव से पहले भरूच के सात नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा

गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। भरूच से पार्टी के सात नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इसे कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। हाल में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में दो दिन का दौरा किया था।

गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के लिए समस्याएं बढ़ रही हैं। एक तरफ पार्टी के कद्दावर नेता प्रदेश में बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को आगे की रणनीति पर काम करने की सलाह दे रहे हैं तो दूसरी तरफ नेता पार्टी ही छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। भरूच में कांग्रेस सात नेताओं पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल हाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत दो दिन के प्रदेश दौरे पर थे। अपने दौरे पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ अहम बैठक भी की थी। लेकिन इसके बाद पार्टी नेताओं का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

