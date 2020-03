गुजरातः कांग्रेस ने पांच विधायकों को किया निलंबित, सभी दे चुके हैं इस्तीफा

अहमदाबाद। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ( Gujarat Congress ) ने बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को कांग्रेस ने उन पांच विधायकों को निलंबित कर दिया, जिन्होंने विधानसभा से विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया था। गुजरात में यह पूरा सियासी घटनाक्रम राज्यसभा चुनाव ( Rajya Sabha Election ) को लेकर हो रहा है।

कांग्रेस के गुजरात इकाई प्रमुख अमित चावड़ा द्वारा जारी बयान के मुताबिक पांच विधायकों प्रवीण मारू, सोमाभाई पटेल, जेवी काकडिया, मंगल गवित और प्रद्युम्न सिंह जडेजा को पार्टी की अवहेलना करने के कारण निलंबित कर दिया गया है।

इस संबंध में चावड़ा ने बताया कि इन विधायकों ने कांग्रेस के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर इलेक्शन में जीत हासिल की और अब राज्यसभा चुनाव से पहले वह पार्टी की अवहेलना कर रहे हैं।

BJP through its sheer money power, which it has accumulated through corruption, is trying to buy MLAs in #Gujarat & disrespect the mandate of people.



We would like to remind the defectors that people of Gujarat have always defeated defectors &, they too, will meet the same fate.