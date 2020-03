राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, 5 विधायकों के इस्तीफे के बाद कई और तैयार

अहमदाबाद। गुजरात में राज्यसभा चुनाव ( Gujarat Rajya Sabha elections ) से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में कांग्रेस के पांच मौजूदा विधायकों ( Congress ) द्वारा इस्तीफा ( Resignation ) दिए जाने की खबर सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी को इस्तीफा सौंपने वाले पांचों विधायकों के नाम अब तक सामने नहीं आ सके हैं।

#Coronavirus को लेकर सामने आई सबसे बड़ी जानकारी, साबुन-हैंड सैनेटाइजर के इस्तेमाल पर खुलासा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात ( Gujarat ) में कांग्रेस के पांच विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन पांचों विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष सोमवार को इनके नाम का खुलासा कर सकते हैं।

इस बीच कांग्रेस विधायक प्रवीण मारू ऐसे पहले विधायक हैं जो इस्तीफा देने के बाद खुलकर सामने आए हैं। प्रवीण मारू ने इस बात की पुष्टि करते हुए घोषणा की कि उन्होंने दो दिन पहले अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

Gujarat Congress MLA Virjibhai Thummar on reports of resignation by two party legislators: Rumours are rife but the party hasn't received any resignation. MLA Somabhai Patel was in touch with Congress till yesterday. I tried but couldn't contact JV Kakadia, another legislator. pic.twitter.com/zWiL0lJirh