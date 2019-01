गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने NCP का थामा दामन

गांधीनगर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का दामन थाम लिया है। NCP प्रमुख शरद पवार की उपस्थिति में वाघेला पार्टी में शामिल हुए। बता दें कि शंकर सिंह वाघेला विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी छो़ड़ चुके थे। कांग्रेस से सीएम पद की उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर वाघेला ने पार्टी छोड़ दी थी। पिछले कुछ समय से लोकसभा चुनाव से पहले वाघेल को एनसीपी में शामिल होने की अटकलें तेज थी और 29 जनवरी को वो एनसीपी में शामिल हो गए। राज्यसभा चुनाव में उनपर भाजपा की मदद करने के आरोप लगे थे।

