पीएम मोदी की मां को लेकर राज बब्बर के बयान पर गुजरात सीएम का पलटवार, सामने आ रही है सोच

नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच लगातार राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर ने विवादित बयान दे डाला। अब इस बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। गुजरात सीएम विजय रूपाणी ने कहा है कि कांग्रेस के नेता अपना मानिसक स्तर दिखा रहे हैं। इस तरह के बयान देना राजनीतिक मर्यादाओं के साथ सामाजिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन है।

Congress is stooping low, below its dignity & making nasty comments. One should maintain dignity in politics. I condemn this. Comparing RupeeVSDollar to the age of Modi ji's mother shows his (Raj Babbar) mentality. He should immediately issue an apology: Gujarat CM Vijay Rupani pic.twitter.com/Ctk3Ulehgu