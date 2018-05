बेंगलुरु। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन गई है। येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है लेकिन इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व सीएम सिद्दारमैया कर्नाटक विधानसभा के सामने गांधी प्रतिमा के आगे धरने पर बैठ गए हैं। इस धरने में दिग्गज कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं।

बता दें कि कांग्रेसी विधायक सिद्धारमैया के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा के आगे धरना दे रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस का आरोप है कि अब येदियुरप्पा जमकर विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं।उधर एच डी देवगौड़ा के बेटे एच डी कुमारस्वामी ने कहा है कि उनके पिता को भाजपा के खिलाफ मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। बता दें कि येदियुरप्पा के शपथ लेने के बाद सभी कांग्रेसी विधायक येदियुरप्‍पा की ताजपोशी के ख‍िलाफ विधानसभा के सामने गांधी प्रतिमा के आगे धरना दे रहे हैं।

कर्नाटक में राज्यपाल द्वारा बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के खिलाफ कांग्रेस बुधवार देर रात सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई थी लेकिन उसे वहां भी राहत नहीं मिली थी और शीर्ष अदालत ने शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से मना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के सीएम बनने का विरोध करने का फैसला किया।

लीड करें देवगौड़ा

मीडिया से बातचीत करते हुए जनता दल सेकुलर नेता एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि 'भाजपा को बेनकाब करने की जरुरत है। जिस तरह से भाजपा देश में लोकतंत्र और लोकतान्त्रिक संगठनों की हत्या कर रही है वह बेहद निंदनीय है।' उन्होंने कहा कि में अपने पिता एच डी देवगौड़ा से अपील करता हूँ कि वह भाजपा को बेनकाब करने के लिए बन रहे मोर्चे को लीड करें और देश व्यापी मोर्चा बनाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सहयोग करें।

वरिष्ठ नेता हैं देवगौड़ा

जनता दल सेकुलर के संस्थापक नेता एच डी देवगौड़ा के पास लम्बा राजनीतिक अनुभव है। वह भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कुछ दिन पहले भी जब देश में बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे के गठन की बात चली थी तब कुमारस्वामी ने उनको मोर्चे का नेतृत्व करने को कहा था।

I will request my father (HD Deve Gowda) to take the lead & talk to all regional parties & see how BJP is destroying democratic systems, we have to come together to protect interests of the country: JD(S)'s HD Kumaraswamy #Karnataka pic.twitter.com/KpzWZUlPHr