कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने किया इस्तीफे का ऐलान, राहुल से अध्यक्ष पद पर बने रहने की मांग

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Election 2019 ) में मिली करारी शिकस्त के बाद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) अपने इस्तीफे पर अडिग हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ( Congress President Rahul Gandhi ) पद से राहुल गांधी के इस्तीफे की घोषणा के बाद से पार्टी में उथल-पुथल का माहौल है। राहुल गांधी को पद पर बने रहने के लिए मनाने के साथ कांग्रेस नेताओं के इस्तीफों का क्रम जारी है। ताजा मामला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से जुड़ा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ( Harish Rawat resigns ) ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है।

AICC General Secretary, Harish Rawat has tendered his resignation from his post, taking the responsibility of party's defeat in 2019 elections. pic.twitter.com/0ZRSRT4BmF