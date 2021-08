संसद के बाहर भिड़े रवनीत सिंह बिट्टू और हरसिमरत कौर, कृषि कानून को लेकर हुई तीखी बहस

नई दिल्‍ली। संसद का मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से विपक्ष पार्टियां पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेर ही है। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के चलते काम नहीं हो रहा है। पिछले दो सप्ताह से संसद ठप पड़ी है। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बीच बुधवार को जुबानी जंग तेज हो गई है।

सदन के गेट नंबर 4 पर हुआ आमना-सामना

कृषि कानूनों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक कई राजनीतिक दल किसानों की आवाज उठा रहे है। आज संसद के बाहर कांग्रेस नेता और शिरोमणि अकाली दल नेता के बीच तीखी बहस हो गई। हरसिमरत कौर बादल गेहूं की बाली लेकर कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान सदन के गेट नंबर 4 पर उनका सामना रवनीति सिंह बिट्टू से हो गया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे है।

अब आप ड्रामा कर रही हैं, इसे बंद कीजिए - रवनीत सिंह बिट्टू

रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जब बिल पास हुए तब आप केंद्रीय मंत्री थीं। उस समय आप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठती थीं, लेकिन तब आपने क्यों नहीं कुछ किया, अब आप ड्रामा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब कृषि कानून पर बिल पारित किया जा रहा था तब आपने विरोध में कुछ भी नहीं बोला। अब सिर्फ दिखावे के लिए विरोध कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों से सहानुभूति पाने के लिए नाटक किया जा रहा है। आप इसे बंद कीजिए।

#WATCH | Delhi: A verbal spat broke out between Shiromani Akali Dal MP Harsimrat Kaur Badal and Congress MP Ravneet Singh Bittu over Central Government's three Farm Laws. pic.twitter.com/y9oAykOzy1