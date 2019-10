हरियाणाः भाजपा के खट्टर दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री! 9 में से 8 निर्दलियों का बिना शर्त समर्थन

नई दिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी भी आ रहे हैं। ताजा रुझान और आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में किसी भी पार्टी को जनता का बहुमत नहीं मिला है। हालांकि ताजा समीकरण देखें तो भाजपा की सरकार बनना तकरीबन त है। इसकी वजह 9 में से 8 निर्दलियों द्वारा भाजपा को बिना शर्त समर्थन देना है। इनमें हरियाणा लोकगीत पार्टी के विजेता विधायक गोपाल कांडा भी शामिल हैं।

हरियाणा विधानसभा की मौजूदा स्थिति यह बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन 40 सीटों पर जीत तय है। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में सत्ता का जादुई आंकड़ा 46 सीटों का है। भाजपा के पास अकेले 40 सीटें हैं जबकि 8 निर्दलियों ने भी अपना समर्थन देकर इस आकड़े को 48 पहुंचा दिया है। यानी भाजपा के पास समर्थन है और सरकार बनना तय है।

वहीं, कांग्रेस को फिलहाल 31 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) 10 सीटों पर विजय हासिल करती दिख रही है। ऐसे में यह दोनों दल मिलकर भी बहुमत के आंकड़े से 5 सीटें दूर होंगे क्योंकि इनका जोड़ 41 आता है और जादुई आंकड़ा 46 का है।

Sources: Haryana Chief Minister and BJP leader Manohar Lal Khattar to meet Governor Satyadev Narayan Arya later this evening, to stake his claim to form the govt in the state. (file pic) pic.twitter.com/BWgDpkuVjN