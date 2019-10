बेटे दुष्यंत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पिता अजय चौटाला, बताया दिवाली का 'गिफ्ट'

नई दिल्ली। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) का गठनबंधन होने के बाद मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बन गई है।

मनोहर लाल खट्टर आज दीपावली के शुभ अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

Ajay Chautala, father of Haryana Dy CM Dushyant Chautala: What can be a better occasion for a father, than this? Congress can say anything they want to but this govt will go on for 5 years & work for the development of Haryana. There could not have been a better Diwali than this https://t.co/R0qyKsXvl1 pic.twitter.com/TLxcXD2WBt