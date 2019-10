हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019: DGP मनोज यादव ने की लोगों से निर्भय होकर वोटिंग की अपील, मतदान जारी

नई दिल्‍ली। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में सोमवार सुबह से मतदान जारी है। शांतिपूर्ण और बेहतर माहौल में मतदान के लिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज यादव ने लोगों से अपने मतदान केंद्र पर किसी डर और भय के बिना जाने तथा मतदान करने की अपील की है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया है कि हरियाणा पुलिस ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं।

मतदाताओं की सुरक्षा के लिए 75 हजार जवान तैनात

डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है और सुचारू एवं बिना किसी गड़बड़ी के मतदान के लिए 75 हजार जवानों को तैनात किया गया है। प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। सभी सीटों को मिलाकर कुल 1169 उम्मीदवार मैदान में हैं।

Voting underway at polling booth 128-129 in Balali village in Charkhi Dadri constituency. Wrestler Babita Phogat is contesting on a BJP ticket from here against Congress candidate Nirpender Singh Sangwan and Jannayak Janta Party (JJP) candidate Satpal Sangwan. #Haryana pic.twitter.com/QUHBf4HxhA