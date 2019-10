हरियाणा विधानसभा चुनावः आज 90 सीटों का भाग्य तय करेंगे मतदाता

चंडीगढ़। हरियाणा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रदेश की 90 सीटों के लिए सोमवार सुबह से हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो जाएगी। प्रदेश के 1.82 करोड़ मतदाताओं के हाथ में प्रदेश की सत्ता की चाबी है। रविवार को प्रदेश में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गईं और पोलिंग पार्टियां अपने-अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गईं। राज्य में कड़ी सुरक्षा के बीच 19 हजार से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी।

हरियाणा की जनता को सोमवार को तय करना है कि वो किसे सत्ता सौंपती है और किससे दूरी बनाती है। इससे पहले 19 अक्टूबर तक प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, बसपा, आईएनडी समेत तमाम दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी।

वहीं, रविवार को सभी सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। जबकि पोलिंग पार्टियां ईवीएम और चुनाव सामग्री लेकर अपने-अपने पोलिंग बूथ के लिए निकल गईं।

