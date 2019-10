रेवाड़ी रैली में बोले पीएम मोदीः अब हिंदुस्तान आंख झुकाकर नहीं, मिलाकर बात करता है

गुरुग्राम। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे प्रचार का शनिवार को अंतिम दिन है। प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने न केवल हरियाणा बल्कि महाराष्ट्र में भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी पहुंचे और यहां रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

पीएम मोदी ने यहां सबसे पहले कहा, "बीते पांच वर्षों में मां भारती के गौरव के लिए, 130 करोड़ भारतीयों के लिए अगर कुछ योगदान दे पाया हूं तो इसमें रेवाड़ी की मिट्टी के आशीर्वाद का अहम स्थान है। 6 वर्ष पहले के वो संकल्प, हरियाणा और देश को याद दिलाना चाहता हूं। तब मैंने कहा था कि दिल्ली में सक्षम और समर्थ सरकार ही देश को सुरक्षा दे सकती है। पांच साल में भारत का सक्षम और समर्थ सरकार देने का मैंने वादा किया था और वो वादा मैंने निभाया।"

पीएम ने आगे कहा, "तब मैंने कहा था कि भारत में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो दुनिया से आंख से आंख मिलाकर बात करे। आज हिंदुस्तान आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करता है। तब मैंने कहा था कि आतंकवाद से निपटने के लिए सशक्त सरकार, सशक्त नेतृत्व, सशक्त सेना और सशक्त देश बनाना जरूरी है। आज आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आतंक को पालने पोषने वाले दुनिया में जाकर रो रहे हैं। कल हमें डराते थे, वो आज खुद डरे हुए नजर आते हैं।"

