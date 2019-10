महेंद्रगढ़ में बोले राहुल गांधी- हिंदुस्तान को रास्ता दिखाने वाला प्रदेश है हरियाणा

गुरुग्राम। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है। शुक्रवार को एक तरफ पीएम मोदी की रैली थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की। हालांकि महेंद्रगढ़ में सोनिया गांधी का दौरा अचानक रद्द हो गया, जिसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया।

राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, "आपको संबोधित करने के लिए सोनिया गांधी जी को आना था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आ पाईं। उन्होंने अपना संदेश देने के लिए मुझे आपके बीच भेजा है। अभी कहा गया कि मुझे आखिरी मिनट में आने के लिए कहा और मैं आ गया। लेकिन, मैं कहता हूं कि अगर आप मुझे आखिरी सेकेंड भी याद करोगे, तो मैं आपके बीच जरूर आऊंगा।"

चुनिंदा उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए राहुल ने आगे कहा, "मीडिया में हर समय मोदी जी के बारे में हर बात होगी। मगर बेरोजगारी, किसानों की समस्या, बर्बाद होती अर्थव्यवस्था के बारे में कोई बात नही बताई जाती। क्योंकि, इनका नियंत्रण 5-10 उद्योगपतियों के हाथ में है।"

राहुल गांधी ने कहा, "इन्होंने (भाजपा) हरियाणा में कहा कि किसानों का कर्जा माफ होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हमनें मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था और हमने वो कर दिया। मोदीजी ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। अगर किसानों का कर्ज माफ किया जाता है, तो एक के बाद एक कई लेख आ जाते हैं। कहा जाता है कि इससे किसान आलसी हो जाएंगे।"

इस दौरान अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हुए राहुल बोले, "2004-14 के दौरान यूपीए सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पहले नंबर पर पहुंचा दिया था। खुद ओबामा जी कहते थे कि अमेरिका का मुकाबला हिंदुस्तान से है। जबकि आज हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है।"

उन्होंने कहा, "आज दुनिया में कहा जा रहा है कि जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता था; मिलकर रहता था; तेजी से आगे बढ़ता था, उसमें आज जातियां और धर्म आपस में लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान की ताकत मानी जाने वाली अर्थव्यवस्था को मोदीजी ने बर्बाद कर दिया।"

राहुल ने कहा, "मोदी ने नोटबंदी के जरिए गरीबों, मजदूरों, किसानों की जेब से पैसा निकाल लिया। पैसे न होने के कारण आपने सामान खरीदना बंद कर दिया, इससे फैक्ट्रियां ठप्प हो गई। इससे अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई। हरियाणा के लोगों के पास कांग्रेस को जिताकर अर्थव्यवस्था को गति देने; युवाओं को रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मौका है।"

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, "ये जहां भी जाते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। ये हिंदू को मुस्लिम से; जाट को गैर-जाट से; दक्षिण भारतीयों को उत्तर भारतीयों से लड़ाते हैं। ये देश बंटकर नहीं, एकजुट होकर ही विकास कर सकता है। अगर देश में हमारी 'न्याय' योजना लागू की जाती तो, बेरोजगारी मिट जाती; किसानों की समस्या का समाधान हो जाता और अर्थव्यवस्था को गति मिलती।"

राहुल गांधी ने कहा, "हरियाणा हिंदुस्तान को रास्ता दिखाने वाला प्रदेश है। यहां का किसान अपने खेत में मेहनत करके पूरे देश का पेट भरता है; यहां का जवान बॉर्डर पर खड़ा रहकर देश की रक्षा करता है। आज हरियाणा को वापस उन्नति के रास्ते पर लाने की जरूरत है।"

