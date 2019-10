हरियाणा में कांग्रेस ने जारी नहीं की सूची, MLA ने पहले ही भर दिया नामांकन

नई दिल्ली। कांग्रेस में पहले से ही कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं नेताओं की मनमानी ने पार्टी की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। ताजा मामला हरियाणा का है। जहां कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन महम से कांग्रेस पार्टी के विधायक आनंद सिंह दांगी ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया।

यही नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि उनका टिकट फाइनल है, अगर और किसी को टिकट चाहिए हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि महम विधानसभा में उनका किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है।

#WATCH Congress MLA from Haryana Anand Singh Dangi files nomination before party announced candidate list for upcoming assembly elections; says, " I don't need to ask for a ticket. My ticket is final & can get another, if somebody else wants". #Rohtak pic.twitter.com/SkuiGduuwb