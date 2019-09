हरियाणा विधानसभा चुनावः पहलवान योगेश्वर दत्त और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदी सिंह ने जॉइन की बीजेपी

नई दिल्ली। देश में एक बार फिर चुनावी दौर शुरू हो गया है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। पार्टियों भर्ती अभियान में चल रही है। राजनीतिक दलों का हाथ थामने में खिलाड़ी भी पीछे नहीं है। ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए।

योगेश्वर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला से मिलकर पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई थी।

योगेश्वर ने गुरुवार को डीएसपी पद से इस्तीफा दिया और शाम चार बजे बीजेपी का दामन थाम लिया।

Delhi: Olympic Medallist Yogeshwar Dutt joins BJP (Bharatiya Janata Party), in presence of Haryana Bharatiya Janata Party (BJP) Chief Subhash Barala. pic.twitter.com/9cWmO4Vxe5

सोनीपत जिले के भैंसवाल कलां गांव के पहलवान योगेश्वर दत्त के राजनीति में आने के कयास लोकसभा चुनाव से पहले ही लग रहे थे।

बीजेपी के कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई थी।

अमित शाह से भी योगेश्वर मिल चुके हैं। अब राजनीतिक पारी शुरू खेल रहे पहलवान योगेश्वर की पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से मुलाकात हुई।

Delhi: Former Indian Hockey captain Sandeep Singh joins BJP (Bharatiya Janata Party), in presence of Haryana Bharatiya Janata Party (BJP) Chief Subhash Barala. pic.twitter.com/PAPOiwIO3j